Цьогоріч Україна вперше святкує День святого Миколая 6 грудня, тож, напередодні свята кореспонденти Суспільного подивилися, як у Житомирі підприємці почали створювати святкову атмосферу на пішохідній Михайлівській.

У коментарі Суспільному Житомир головна архітекторка міста Ольга Бронштейн розповіла, що такі декорування не потребують додаткових погоджень.

“Цьогоріч кошти на декорування Михайлівської не закладалися. Місто лише увімкнуло святкові гірлянди на ялинці, що на Михайлівській біля фонтану. Більше нічого не буде. Тому ми будемо дуже вдячні підприємцям, які прикрашатимуть свої заклади”, — розповіла Ольга Бронштейн.

Хоча поки свої вхідні групи прикрасили не так багато закладів, архітекторка вважає таке рішення найефективнішою рекламою для приваблення клієнтів.

“Щоб прикрасити до свят свою вхідну групу декоративними елементами не потрібно ніяких додаткових погоджень. Навпаки, ми вітаємо, коли підприємці декорують вхідні групи закладів до свят і хочемо, щоб до цієї ініціативи доєднувалися інші заклади. Озеленення і декорування вхідної групи до свят працює краще за будь-яку рекламу. Практика показує, що коли заклади до різдвяно-новорічних свят прикрашені ялинками, гірляндами , це приваблює людей пофотографуватися і зайти всередину, випити чашку кави”.

Кореспонденти Суспільного Житомир зробили фоторепортаж з головної житомирської пішохідної вулиці.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

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