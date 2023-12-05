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"Завтра його оглядатиме окуліст". Поранений внаслідок авіаудару по Покровську у лікарні Дніпра — мати постраждалого
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"Завтра його оглядатиме окуліст". Поранений внаслідок авіаудару по Покровську у лікарні Дніпра — мати постраждалого

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Жителька міста Покровськ
Катерина, жителька Покровська Донецької області. Суспільне Донбас

Поранений 30 листопада внаслідок авіаудару чоловік з Покровська Донецької області, який під час обстрілу був у приватному будинку, перебуває у лікарні в місті Дніпро. У нього численні травми та переломи.

Про це Суспільному Донбас розповіла мати постраждалого Катерина.

"Він найбільше удар на себе взяв. Весь подроблений", — розповіла жінка.

За її словами, у сина травми руки, носа, лоба, ока.

"Завтра його оглядатиме окуліст, дивитиметься, що з оком. Не знаю, чи будуть оперувати", — розказала жінка.

Як розповіла Катерина, родина вже почала ремонтувати будинок після ракетного удару.

Ракетний удар в ніч на 30 листопада: що відомо про обстріл Покровського району

У ніч на 30 листопада російські війська завдали удару шістьма ракетами С-300 по Покровському району, повідомили в поліції Донеччини. Під ударом були Мирноград, Новогродівка та Покровськ. Ракети поцілили по житловій забудові: частково зруйнований багатоквартирний житловий будинок у Новогродівці, приватна оселя у Покровську. Також обстрілом пошкоджені багатоквартирні будинки та приватні в цих містах, крім того, у Мирнограді розбиті адміністративні будівлі.

Внаслідок обстрілу у Покровську і Новогродівці десять людей дістали поранення, з них четверо — діти, зокрема 6-місячний хлопчик. Більшість поранених лікарі відпустили додому після надання їм допомоги.

4 грудня у Новогродівці Донецької області з-під завалів триповерхового будинку, в який в ніч на 30 листопада влучила російська ракета, дістали тіло 8-річної дівчинки.

5 грудня під завалами знайшли фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати. Як повідомив начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко, надалі буде проводитись ДНК-експертиза.

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