В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Василем Росадою

В Ужгороді 5 грудня попрощалися із 52-річним молодшим сержантом Василем Росадою.
Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.
Із захисником прощалися на площі Народній. Віддати шану воїну прийшли рідні, друзі, військові, містяни.
"Уродженець села Верхній Студений, командир гранатомета протитанкового взводу механізованого батальйону військової частини А4667 загинув 28 листопада 2023 року внаслідок мінометного обстрілу біля Кліщіївки Бахмутського району Донецької області, залишаючись до кінця вірним військовій присязі", — йдеться у повідомленні.
Поховали Василя Росаду із військовими почестями на Пагорбі Слави. У Героя залишилися батьки, дружина та донька.
Вічна пам’ять і слава захиснику!
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