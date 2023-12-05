НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Троє волонтерів із Полтавщини отримали відзнаки від президента України
Регіони

Троє волонтерів із Полтавщини отримали відзнаки від президента України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Нагородження волонтерів
Нагородження волонтерів 5 грудня 2023 рік. Фото: Офіс президента України

Президент України нагородив відзнаками "Золоте серце" трьох волонтерів із Полтавщини.

Про це 5 грудня повідомили на сайті Офісу президента України.

Указ про нагородження волонтерів президент підписав 5 грудня 2023-го у Міжнародний день волонтера. Відзнаки "Золоте серце" отримали такі представники із Полтавщини:

Троє волонтерів із Полтавщини отримали відзнаки від президента України
Президента України вітає Давида Джалагонію. Фото: Офіс президента України

Давид Джалагонія – волонтер, директор Всеукраїнського благодійного фонду допомоги та розвитку "Хелп Груп";

Ірина Каптур – волонтерка, засновниця благодійної організації "Благодійний фонд Ірини Каптур";

Марина Шляпіна – волонтерка, голова громадської організації "Шлях до людей".

Згідно з документом, відзнаки представники із Полтавщини отримали за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема, під час здійснення заходів із забезпечення оборони України.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
На початок