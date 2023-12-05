Троє волонтерів із Полтавщини отримали відзнаки від президента України

Президент України нагородив відзнаками "Золоте серце" трьох волонтерів із Полтавщини.
Про це 5 грудня повідомили на сайті Офісу президента України.
Указ про нагородження волонтерів президент підписав 5 грудня 2023-го у Міжнародний день волонтера. Відзнаки "Золоте серце" отримали такі представники із Полтавщини:
Давид Джалагонія – волонтер, директор Всеукраїнського благодійного фонду допомоги та розвитку "Хелп Груп";
Ірина Каптур – волонтерка, засновниця благодійної організації "Благодійний фонд Ірини Каптур";
Марина Шляпіна – волонтерка, голова громадської організації "Шлях до людей".
Згідно з документом, відзнаки представники із Полтавщини отримали за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема, під час здійснення заходів із забезпечення оборони України.
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