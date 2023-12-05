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Демонтувати чи осучаснити. Чому у двох селах на Франківщині хочуть зберегти пам'ятники радянським солдатам
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Демонтувати чи осучаснити. Чому у двох селах на Франківщині хочуть зберегти пам'ятники радянським солдатам

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У селах Кінашів та Загір'я-Кукільницьке, що на Івано-Франківщині, місцеві жителі виступили за збереження пам'ятників радянським солдатам.

У чому причина, читайте у репортажі Суспільного.

Що кажуть у селі Кінашів

Стела з іменами загиблих у Другій світовій війні — дівчина, яка тримає голуба, та солдат з автоматом на коліні — такий вигляд має пам'ятник у селі Кінашів Більшівцівської громади. Директор місцевого ліцею Василь Гавриш — історик за фахом, розповідає, що цей монумент встановили у 1975 році. З його слів, понад п'ять років тому з нього зняли радянську зірку та затерли напис "Загинули від рук українських буржуазних націоналістів". Зараз планують встановити стели з іменами загиблих упівців та воїнів сучасної російсько-української війни.

У Кінашеві хочуть зберегти пам'ятник радянським солдатам
У селі Кінашів на Франківщині хочуть зберегти пам'ятник радянським солдатам. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Може це місце перетворити на такий некрополь, бо це є пам’ять. У світі пам’ять не руйнують. Умовно, ті самі німці не стали всю берлінську стіну руйнувати. Залишили шматочок для майбутніх поколінь, щоб вони прийшли, спитали: що це було? В Іспанії була війна. Диктатор Франко встановив стелу обидвом сторонам, що воювали", — говорить Василь Гавриш.

За те, щоб зберегти пам'ятник у такому вигляді, в якому він є зараз, виступає й місцева жителька Зоряна Ковальчук. Жінка каже: думки в односельців розділилися, тому потрібно провести загальні збори, а також долучити до обговорення істориків.

"Ще коли я вчилася, дуже багато ветеранів Великої вітчизняної війни до нас приїжджали саме з Росії: з Ростовської області, Таганрога. Ми їхали на зустріч з ветеранами. Це — просто історія. Ми її пам’ятаємо. Багато родичів, які брали участь у Великій вітчизняній війні й загинули, визволяючи теж від нацистів. Тому ми думаємо, вважаємо, що це має бути розумне рішення, щоб не образити. Все ж таки люди теж віддали життя", — каже Зоряна Ковальчук.

Староста Кінашівського округу Дмитро Горбунь розповів, чому досі у них в селі є пам'ятник радянським солдатам
Староста Кінашівського округу Дмитро Горбунь. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Збори села провели на початку листопада, розповідає староста Кінашівського округу Дмитро Горбунь. Однак участь у них взяли орієнтовно 50-60 з 960 зареєстрованих жителів.

"Ми провели схід села. Люди прийшли в сільську раду обговорити це питання. Можна сказати, що це були 50-60 жителів, які одноголосно відмовилися, щоб ми зносили цей пам'ятник. Не половина", — каже Дмитро Горбунь.

Пам'ятник радянським солдатам
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Ситуація у селі Загір'я-Кукільницьке

Фігура радянського солдата, який став на одне коліно, — це монумент у селі Загір'я-Кукільницьке. Місцева жителька Марія Барановська розповідає, що у Другій світовій війні загинув рідний брат її батька. Тож вона хоче зберегти про нього пам’ять, залишивши пам'ятник на місці.

Жителька села Загір'я-Кукільницьке Марія Барановська хочуть зберегти пам'ятник радянським солдатам
Жителька села Загір'я-Кукільницьке Марія Барановська. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Там написані імена тих, хто загинув. Мій стрийко — батька рідний брат. То і я б хотіла, хай би там стояв", — каже Марія Барановська.

Остаточного рішення щодо пам’ятників у двох селах ще не ухвалили. Про це Суспільному повідомив голова Більшівцівської громади Василь Саноцький.

У Загір'я-Кукільницькому на Франківщині хочуть зберегти пам'ятник радянському солдату
Пам'ятник радянському солдату у селі Загір'я-Кукільницьке. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Позиція директора обласного музею визвольної боротьби Коретчука

Про бажання жителів Більшівцівської громади зберегти радянські пам'ятники повідомив у Facebook директор обласного музею визвольної боротьби Ярослав Коретчук. Він розповідає, що в офіційних листах до голів громад Івано-Франківської області запропонував демонтувати не всі меморіали, а лише пам'ятники та бюсти радянських військовослужбовців, а також таблички з іменами людей, причетних до злочинів проти українського народу.

Директор обласного музею визвольної боротьби Ярослав Коретчук поцікавився, чому у двох селах на Франківщині хочуть зберегти пам'ятники радянським солдатам
Директор обласного музею визвольної боротьби Ярослав Коретчук. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Дивно й прикро, коли громада говорить про "нашу пам’ять". Перепрошую, але таким чином ми нагадуємо російську пропаганду про "историческую память", яку не треба чіпати. Ми інколи говоримо, що жителі сходу, півдня України підтримують Росію, ведуться на російські міфи. А що ж ми тоді хочемо, якщо наші прикарпатці теж ведуться на російські міфи, що це якась наша спільна історія", — коментує Ярослав Коретчук.

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