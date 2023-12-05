На блокпосту на Дніпропетровщині в автівках виявили зброю та боєприпаси

На блокпосту в Павлограді на Дніпропетровщині нацгвардійці виявили зброю та боєприпаси.

Про це йдеться в повідомленні військової частини 3024 Національної гвардії України.

Як розповіли нацгвардійці, на одному з блокпостів вони спинили п'ять авто, що перевозили заборонені речі. Під час огляду військові вилучили 21 гранату різних типів, автомат АК-74, пістолет 9 мм Стєчкін, ПЗРК та 858 набоїв різних калібрів.

На місце викликали поліцію. Справу відкрили за статтею 263 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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