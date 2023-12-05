У тернопільської "Ниви" новий головний тренер

Олександр Стахів став головним тренером тернопільської "Ниви". Чоловік отримав тренерську ліцензію категорії "А" для того, щоб працювати на цій посаді.

Про це повідомили на сайті футбольного клубу "Нива".

Олександр Стахів раніше був виконувачем обов’язків головного тренера. Він очолив команду у вересні 2022 року, після звільнення попереднього тренера Василя Малика.

Під керівництвом Олександра Стахіва "Нива" провела 10 матчів. Тернополяни виграли дві гри та чотири рази зіграли в нічию.

Тернопільська "Нива" завершила осінню частину сезону на восьмому місці групи А Першої ліги, набравши 20 очок.