Мелітопольська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 44-річного колишнього викладача вишу, який за даними слідства очолив так званий "регіональний штаб" дитячого військово-політичного руху, незаконно створеного окупаційною владою в Мелітопольському районі. Раніше чоловіку заочно повідомляли про підозру у колабораціонізмі.

Про це сьогодні, 5 грудня повідомили у пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, 44-річний колишній викладач Харківського національного університету внутрішніх справ очолив так званий "регіональний штаб Запорізької області всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху "Юнармія":

"Підозрюваний особисто організовував публічні заходи політичного та військового характеру, до участі у яких залучались неповнолітні та малолітні учасники руху "Юнармія".

Учасники руху "Юнармія". Фото: Запорізька обласна прокуратура

Чоловіку заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт відносно фігуранта скеровано до Комунарського райсуду. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

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