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WP: Міллі заявив, що "не має бути росіянина, який лягає спати, не замислюючись, чи не переріжуть йому горло вночі"
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WP: Міллі заявив, що "не має бути росіянина, який лягає спати, не замислюючись, чи не переріжуть йому горло вночі"

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WP: Міллі заявив, що &quot;не має бути росіянина, який лягає спати, не замислюючись, чи не переріжуть йому горло вночі&quot;
Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, 29 березня 2023 року, фото: AP

Генерал Марк Міллі, коли ще був головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, закликав українських спецпризначенців розпочати кампанію в тилу ворога.

Як повідомила The Washington Post, генерал, обіймаючи посаду, навідувався до захисників України, що перебували на навчаннях за кордоном.

Під час одного з візитів до німецького Вісбадена Міллі звернувся до українських спецпризначенців, які тоді якраз працювали з американськими "червоними беретами", із закликом розпочати кампанію на тимчасово окупованих територіях, у тилу армії РФ.

"Не повинно бути жодного росіянина, який лягає спати, не замислюючись, чи не переріжуть йому горло серед ночі", — сказав колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів, за словами офіційної особи, обізнаної з подією.

У США змінився головнокомандувач армії

29 вересня на американській військовій базі Майєр Хендерсон Холл під Вашингтоном відбулась церемонія, під час якої в армії Сполучених Штатів змінився головнокомандувач.

Міллі у присутності президента США Джо Байдена та очільника Пентагону Лойда Остіна передав повноваження голови Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзу Брауну.

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