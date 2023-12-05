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Удари РФ по волонтерському хабу та лікарні. Херсонці розповіли про наслідки обстрілів
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Удари РФ по волонтерському хабу та лікарні. Херсонці розповіли про наслідки обстрілів

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Зранку 5 грудня протягом двох годин російські військові гатили по середмістю Херсона. Поцілили в лікарню та житлові квартали. Є загиблі та поранені, серед них волонтер.

Середмістя Херсона російські військові почали обстрілювати о 9-й годині ранку. У місцевої жительки Ірини чоловік отримав поранення.

"Я вдома була, а він з ринку ішов. Тільки дійшов до хвіртки, замок відчинити зміг і тут кричить — "Викликай швидку!". Влучило в ногу, кров з ноги бігла в носок. Сусід перев’язав. Потім під дерево сів, свідомість втратив", — розповіла Ірина.

"Сьогодні (ред. 5 грудня 2023 року) приблизно о 9 годині ранку були обстріли, з гранатомета. Коли я вийшов на вулицю, тут була скора, поліція. Побачив одну людину напроти гуманітарної школи, а друга людина була з іншої сторони", — говорить місцевий житель Валерій.

Херсон обстріли вирва
Херсон. Вирва від російського снаряда поблизу навчального закладу, 5 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

Чоловіка, який загинув під час ранкового обстрілу міста, звали Руслан Анісенко. Він був волонтером організації "Справжні", — розказав керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконіков.

"Цей обстріл був майже дві години. Ішов саме по Херсону, по середмістю. Внаслідок чого загинули дві людини — одна жінка 33 років та чоловік 46 років. Ще двоє чоловіків були шпиталізовані з мінно-вибуховими травмами. Одному чоловіку була надана допомога на місці. Трошки далі в іншому районі була обстріляна лікарня. Там зазнали легких поранень від уламків скла лікарі", — повідомив Толоконніков.

Херсон обстріли волонтерський хаб
Херсон. Залишки гуманітарної допомоги після пожежі внаслідок влучання російського снаряда у волонтерському хабі, 5 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

За словами волонтерки Херсонського хабу Наталі, в ньому розбирають вцілілі рештки гуманітарної допомоги. Опівночі російська армія атакувала житловий квартал Херсона з ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу сталося займання.

"Вчора о 23.00 прилетіла перша ракета, потім друга. Почало горіти все. Зруйноване все, крім складу будівельних матеріалів. Там ще залишилися у нас трішечки плит USB, дошки, планки, які були на дворі. Все згоріло. Зараз хлопці намагаються спасти ліжка для малорухомих людей. Остов лишився, матраци, на жаль, теж згоріли", — розповіла волонтерка Наталя.

Що відомо про обстріли Херсона 5 грудня

Перший раз армія РФ била по центру Херсона близько дев'ятої ранку, обстрілювала з артилерії. Двоє людей загинули, ще один отримав поранення, його ушпиталили.

Внаслідок другого обстрілу середмістя Херсона снаряд влучив у медичний заклад. Поранені четверо медиків.

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