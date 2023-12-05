Служба безпеки України викрила російських військових, які на Донеччині гвалтують та вбивають мирне населення, а також катують військовополонених. Про свої дії окупант розповів телефоном російській пропагандистці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Воєнні злочини російської армії СБУ викрила завдяки перехопленим розмовам окупантів, які перебувають на тимчасово окупованій території Донеччини. Зокрема, спецслужба перехопила телефонне інтерв’ю окупанта "воєнкорці" з Башкортостану (РФ)", — йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що окупант з позивним "Рафаель" з 3-го батальйону імені Марата Сафіна (7-а рота, 36-й полк 25-ї армії ЗС РФ, військова частина 12274) розповів телефоном Гузелі Кудашевій, з газети "Аургазинський вісник", як четверо військових армії РФ зґвалтували та вбили жінку.

"Наші башкирські пацани напились, бабу піймали в місті, зґвалтували, вбили та труп спалили", – цитує окупанта СБУ.

За словами "Рафаеля", командування окупаційної армії не звертає уваги на злочини своїх підлеглих.

Також у телефонній розмові російський військовий розповів, що башкирські бійці катують та гвалтують військовополонених.

За даними СБУ, пропагандистка Гузель Кудашева регулярно публікує історії про "героїчні подвиги" військових з Башкортостану у місцевій газеті, але не згадує про воєнні злочини громадян РФ.

"Служба безпеки вже відкрила відповідне кримінальне провадження, ретельно документує ці злочини, ідентифікує причетних і вживає комплексні заходи, щоб вони відповіли за скоєне", — повідомили у СБУ.

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