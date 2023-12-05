До восьми років позбавлення волі загрожує двом посадовицям однієї з міськрад на Вінниччині, які за п'ять років розтратили 5,8 мільйона гривень зарплатного фонду.

Як повідомляють на сайті ГУ Нацполіції у Вінницькій області, 61-річна головна бухгалтерка управління однієї з міських рад області разом зі старшою економісткою майже п’ять років нараховували собі кошти, призначені для виплати заробітної плати працівникам структурних підрозділів, установ та закладів, підпорядкованих управлінню.

Слідчі встановили, що жінки вказували завищені суми у зведеній відомості, формували відповідну документацію та подавали її до Управління державної казначейської служби для перерахування коштів на банківський рахунок. У такий спосіб вони у період з 2017-2021 та січня-червня 2022 привласнили понад 5 800 000 гривень.

Про скоєне керівництву міськради стало відомо після того, як головна бухгалтерка звільнилася з посади. Поліцейські задокументували 66 фактів даного порушення.

Ексголовній бухгалтерці повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а це ч. 2, 3, 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. ЇЇ 51-річну спільницю підозрюють у пособництві (ч. 5 ст. 27 ч. 2, 3, 4 ст. 191 ККУ). Жінкам загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.