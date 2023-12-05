Івано-Франківський окружний адміністративний суд залишив без розгляду позовну заяву підприємиці Світлани Бородайко до Івано-Франківської обласної військової адміністрації щодо виключення будівлі колишнього літнього кінотеатру "Трембіта" з переліку пам'яток архітектури місцевого значення.

Цю інформацію Суспільному підтвердив чоловік Світлани Костянтин Бородайко.

За його словами, клопотання щодо залишення заяви без розгляду подала представниця підприємиці.

"Вона його обґрунтувала тим, що у жовтні змінилася практика Верховного суду стосовно такої категорії справ і способу захисту у такій категорії справ", — каже Бородайко.

Що відомо про ситуацію з будівлею кінотеатру "Трембіта"

24 жовтня Суспільне повідомляло, що власниця приватного підприємства "БСМ" Світлана Бородайко позивалася до Івано-Франківської обласної адміністрації щодо будівлі колишнього літнього кінотеатру "Трембіта", що на вулиці Мазепи, 135.

Вона вимагала, аби суд визнав протиправним та нечинним рішення і додаток до нього Івано-Франківської обласної ради депутатів, яка в 1989 році внесла будівлю до переліку пам'яток архітектури місцевого значення.

Подружжя Костянтина та Світлани Бородайків придбало будівлю колишнього кінотеатру "Трембіта" у 2011 році й планувало її реконструювати.

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