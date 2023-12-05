НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
"Кава для воїна": на Житомирщині волонтерки зібрали понад 600 тисяч гривень для ЗСУ
ВОЛОНТЕРИДОПОМОГАЗСУАРМІЯРегіони

"Кава для воїна": на Житомирщині волонтерки зібрали понад 600 тисяч гривень для ЗСУ

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Міжнародний день волонтера, який щорічно відзначається 5 грудня, журналісти Суспільного побували у Романові, де поспілкувалися з волонтерками, які започаткували проєкт "Кава для воїна". Сім дівчат-волонтерок за вісім місяців зібрали понад 600 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України.

Про це Суспільному розповіла засновниця проєкту "Кава для воїна" Вікторія Розвадовська.

За її словами, гроші передають трьом місцевим волонтерським організаціям.

"Ідея виникла не сама по собі, ми бачили, як хтось просто робив щоденний донат, хтось готував каву за ініціативою "Всі по 10". Ми вирішили створити наш проєкт "Кава для воїна", який допомагатиме місцевим волонтерським організаціям", — розказала Вікторія Розвадовська.

волонтерки, волонтери, міжнародний день волонтера, кава, ЗСУ, гроші, допомога
Вікторія Розвадовська, Романів, Житомирщина, 5 грудня 2023 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Зі слів Вікторії Розвадовської, конкретну суму донатів не встановлювали.

"Ми акцентуємо увагу на людях, які хочуть допомогти, але не можуть задонатити велику суму одразу. Вкладати 10-20 гривень все ж таки легше", — сказала Вікторія Розвадовська.

волонтерки, волонтери, міжнародний день волонтера, кава, ЗСУ, гроші, допомога
Фото: надала Суспільному Житомир Вікторія Бричник

Волонтерка проєкту "Кава для воїна" Тетяна Сімінська розповіла, що щотижня їм вдається зібрати не менше 10 тисяч гривень.

"Наш перший тиждень, коли ми тільки починали, був дуже масштабний. Якщо середньо щотижня ми збираємо 10 тисяч, то на старті ми зібрали 36 тисяч гривень. Тоді людям це дуже сподобалося", — пригадала Тетяна Сімінська.

волонтерки, волонтери, міжнародний день волонтера, кава, ЗСУ, гроші, допомога
Тетяна Сімінська (справа), Романів, Житомирщина, 5 грудня 2023 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

волонтерки, волонтери, міжнародний день волонтера, кава, ЗСУ, гроші, допомога
Фото: надала Суспільному Житомир Вікторія Бричник

За словами волонтерки проєкту "Кава для воїна" Вікторії Бричник, крім збору донатів, їхня команда організовує благодійні ярмарки в місцевому парку.

"Ми змогли зібрати досить значну суму — 70 тисяч гривень. Це вимагало великих зусиль, але нас дуже підтримали всі місцеві майстри народної творчості та діти. Багато хто приймав участь, готували, продавали. Ця єдність об’єднала нас і допомогла", — розказала Вікторія Бричник.

волонтерки, волонтери, міжнародний день волонтера, кава, ЗСУ, гроші, допомога
Вікторія Бричник, Романів, Житомирщина, 5 грудня 2023 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

волонтерки, волонтери, міжнародний день волонтера, кава, ЗСУ, гроші, допомога
Фото: надала Суспільному Житомир Вікторія Бричник

Волонтерка проєкту "Кава для воїна" Анастасія Левчук розповіла, що проєкт офіційно функціонує та має відкриті волонтерські рахунки.

"Ми також акцентуємо увагу на тому, що навіть якщо людина не може задонатити, то поширення інформації, вподобайки та коментарі допомагають, адже це збільшує видимість нашої сторінки, і більше людей може долучитися та задонатити", — сказала Анастасія Левчук.

волонтерки, волонтери, міжнародний день волонтера, кава, ЗСУ, гроші, допомога
Анастасія Левчук, Романів, Житомирщина, 5 грудня 2023 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Долучитися до ініціативи можна на сторінці "Кава для воїна" в Інстаграм.

волонтерки, волонтери, міжнародний день волонтера, кава, ЗСУ, гроші, допомога
Фото: надала Суспільному Житомир Вікторія Бричник

волонтерки, волонтери, міжнародний день волонтера, кава, ЗСУ, гроші, допомога
Фото: надала Суспільному Житомир Вікторія Бричник

волонтерки, волонтери, міжнародний день волонтера, кава, ЗСУ, гроші, допомога
Фото: надала Суспільному Житомир Вікторія Бричник

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Олені Святого Миколая, волонтери, Харків
"Олені Святого Миколая" влаштували свято у Харкові для дітей, евакуйованих з лінії фронту
Херсон діти з подарунками до Святого Миколая
У передмістя Херсона військовослужбовці з волонтерами привезли дітям подарунки від Святого Миколая
Блокада польських перевізників заважає волонтерам, які допомагають ЗСУ
Блокада польських перевізників заважає волонтерам, які допомагають ЗСУ — Reuters
Випічка, яку волонтери спекли для бійців
"Вони захищають нас і ризикують заради нас": як у Полтаві волонтери привітали бійців до Дня ЗСУ
На початок