У Міжнародний день волонтера, який щорічно відзначається 5 грудня, журналісти Суспільного побували у Романові, де поспілкувалися з волонтерками, які започаткували проєкт "Кава для воїна". Сім дівчат-волонтерок за вісім місяців зібрали понад 600 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України.

Про це Суспільному розповіла засновниця проєкту "Кава для воїна" Вікторія Розвадовська.

За її словами, гроші передають трьом місцевим волонтерським організаціям.

"Ідея виникла не сама по собі, ми бачили, як хтось просто робив щоденний донат, хтось готував каву за ініціативою "Всі по 10". Ми вирішили створити наш проєкт "Кава для воїна", який допомагатиме місцевим волонтерським організаціям", — розказала Вікторія Розвадовська.

Вікторія Розвадовська, Романів, Житомирщина, 5 грудня 2023 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Зі слів Вікторії Розвадовської, конкретну суму донатів не встановлювали.

"Ми акцентуємо увагу на людях, які хочуть допомогти, але не можуть задонатити велику суму одразу. Вкладати 10-20 гривень все ж таки легше", — сказала Вікторія Розвадовська.

Фото: надала Суспільному Житомир Вікторія Бричник

Волонтерка проєкту "Кава для воїна" Тетяна Сімінська розповіла, що щотижня їм вдається зібрати не менше 10 тисяч гривень.

"Наш перший тиждень, коли ми тільки починали, був дуже масштабний. Якщо середньо щотижня ми збираємо 10 тисяч, то на старті ми зібрали 36 тисяч гривень. Тоді людям це дуже сподобалося", — пригадала Тетяна Сімінська.

Тетяна Сімінська (справа), Романів, Житомирщина, 5 грудня 2023 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: надала Суспільному Житомир Вікторія Бричник

За словами волонтерки проєкту "Кава для воїна" Вікторії Бричник, крім збору донатів, їхня команда організовує благодійні ярмарки в місцевому парку.

"Ми змогли зібрати досить значну суму — 70 тисяч гривень. Це вимагало великих зусиль, але нас дуже підтримали всі місцеві майстри народної творчості та діти. Багато хто приймав участь, готували, продавали. Ця єдність об’єднала нас і допомогла", — розказала Вікторія Бричник.

Вікторія Бричник, Романів, Житомирщина, 5 грудня 2023 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: надала Суспільному Житомир Вікторія Бричник

Волонтерка проєкту "Кава для воїна" Анастасія Левчук розповіла, що проєкт офіційно функціонує та має відкриті волонтерські рахунки.

"Ми також акцентуємо увагу на тому, що навіть якщо людина не може задонатити, то поширення інформації, вподобайки та коментарі допомагають, адже це збільшує видимість нашої сторінки, і більше людей може долучитися та задонатити", — сказала Анастасія Левчук.

Анастасія Левчук, Романів, Житомирщина, 5 грудня 2023 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Долучитися до ініціативи можна на сторінці "Кава для воїна" в Інстаграм.

Фото: надала Суспільному Житомир Вікторія Бричник

Фото: надала Суспільному Житомир Вікторія Бричник

Фото: надала Суспільному Житомир Вікторія Бричник

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube