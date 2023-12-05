Уряд Литви побудує ще один об'єкт в Ірпінській громаді. Це повноцінне протирадіаційне укриття у дитсадочку в Козинцях. Про зведення ще одного домовляються із Тайванем.

Про це повідомив у Telegram міський голова Олександр Маркушин.

Зазначається, що український проєкт укриття у дитсадочку схвалили під час зустрічі з представником державного Центрального агентства управління проєктами. Йдеться про гроші, які контролюватиме уряд Литви.

"Оберуть підрядника та напряму будуть вирішувати з ним фінансові питання — алгоритм дій той самий, що був при відбудові садочка "Рута". На зведення цього сховища ми не витратимо кошти з бюджету Ірпінської громади",— каже Маркушин.

Також за його словами, під час зустрічі із послом Тайваню Еріком Хуангом представили проєкт реконструкції ліцею №17 "Мрія". Там потрібно розширити заклад та побудувати повноцінне укриття.

У проєкт додали спортивний комплекс з басейном, нову їдальню, харчоблок, бібліотеку тощо. Попередня відповідь від Тайваню очікується до кінця цього року, підсумував Маркушин.

Що відомо про відновлення Ірпеня після військової агресії РФ

За кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у місті відновлюють багатоквартирний будинок по вул. Котляревського, 52-А. Будівля, де мешкають понад 300 людей, була пошкоджена на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Триває і комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе. Також продовжується капремонт багатоповерхівок за адресами Северинівська, 128 та Київська, 51.

Міська влада із Фондом відновлення та Міжнародним благодійним фондом "Леруа Мерлен Солідарність" підписали меморандум про співпрацю. Першим об'єктом, який відбудовуватиметься спільними зусиллями, став будинок в одному з найбільш постраждалих мікрорайонів громади за адресою: 10 лінія, 4А.

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

У березні Ірпінь відвідала місія ЄС, щоб перевірити відбудову житлових об'єктів за програмою "Віднови ДІМ", кошти на яку виділив Євросоюз.

Протягом 2022 року у місті повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. Непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків.