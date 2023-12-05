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Ліцеїсти з Куликівки самостійно виготовлятимуть 30 вуличних табличок з перероблених пластикових кришечок
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Ліцеїсти з Куликівки самостійно виготовлятимуть 30 вуличних табличок з перероблених пластикових кришечок

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15 листів пластику, з яких можна виготовити 30 вуличних табличок передали учням Куликівського ліцею представники громадської організації "Еко місто". Ці листи зробили з пластикових кришечок, які школярі збирали у себе в Куликівці. Як розповів Суспільному керівник "Еко міста" Сергій Безбородько, загалом їм на переробку віддали 54 кілограми кришечок. Все зібране перероблять для того, аби надалі ліцеїсти самостійно виготовили вуличні таблички у себе в громаді.

"Це дуже класна концепція, коли локальне сміття локально переробляється в ті речі, які потрібні прям на місці. Це протилежне від концепції загальноприйнятої, коли, наприклад, в країні один сміттєпереробний завод і він вирішує проблему сміття, але створює проблему логістики", — каже Безбородько.
Керівник ГО "Еко місто" Сергій Безбородько
Керівник ГО "Еко місто" Сергій Безбородько. ФОТО: Суспільне Чернігів

Загалом куликівські школярі віддали на переробку 54 кілограми кришечок. Як розповів Сергій Безбородько, частину зібраного учнями пластику вони вже переробили.

"Передаємо 15 листів, з яких можна виготовити близько 30 табличок".
Ліцеїсти з Куликівки самостійно виготовлятимуть 30 вуличних табличок з перероблених 54 кілограмів пластикових кришечок
Таблички із пластикових кришечок. ФОТО: Суспільне Чернігів

Учениця Куликівського ліцею Олена Заїка каже:

"Це дуже класне таке відчуття, коли ти можеш щось зробити і дієш, ти працюєш на цьому проєкті. Просто убиваєшся якось, робиш всі таблички, заповнюєш це все і ти просто відчуваєш такий кайф. Коли закінчується цей проєкт, ти виходиш на вулицю і ось він у тебе є, і ти просто цим пишаєшся, і люди бачать це, і це надихає нашу громаду".
Учениця Куликівського ліцею Олена Заїка
Учениця Куликівського ліцею Олена Заїка. ФОТО: Суспільне Чернігів

Вона розповіла, що спочатку їхня команда встановила контейнери для збору пластикових кришечок.

"Ми встановили контейнери для сортування, потім ми збирали їх і ми їх перебираємо по можливості, і тоді ми ці всі кришечки віддаємо сюди".

Також ліцеїстів навчили користуватися фрезером, який вони придбали для своєї громади за допомогою "Спільнокошту". Вони заберуть його разом з листами до Куликівки, де власноруч вирізатимуть назви вулиць.

Ліцеїсти з Куликівки самостійно виготовлятимуть 30 вуличних табличок з перероблених 54 кілограмів пластикових кришечок
Фрезер. ФОТО: Суспільне Чернігів

Сергій Безбородько каже:

"Фрезер більш гнучкий і на фрезері можна працювати не тільки з пластиком, але ще й з фанерою, з акрилом, з металом навіть, з м’яким металом. І це поширить можливості шкільної stem-лабораторії, і це дасть змогу дітям далі працювати не тільки з пластиком, а, в принципі, будь з чим, що їм буде потрібно".

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