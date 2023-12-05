Черкащан попереджають про тонкий лід

На Черкащину повернулася морозна погода: на річках та інших водних об’єктах області оновилися льодоутворення.

Лід дуже тонкий, тому виходити на нього не можна, повідомив Суспільному начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

У найближчі дві доби (5 та 6 грудня) синоптичну ситуацію Черкащини продовжує формувати виступ антициклону зі сходу.

"На Черкащині збережеться маловітряна зимова погода. Нічні 3-5º морозу, змінюватимуться денною відлигою 0-2º тепла створюючи ідеальні умови для ожеледиці на дорогах та тротуарах. На річках та інших водних об’єктах Черкаської області оновилися льодоутворення у вигляді заберегів та неповного льодоставу, на Кременчуцькому водосховищі утворився припай. Лід дуже тонкий, тому виходити на нього не можна", — розповів синоптик.

За словами речниці Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлії Норовкової, рятувальники розробили для черкащан низку рекомендацій, з якими варто ознайомитися, аби зимовий похід до річки чи на риболовлю не закінчився нещасним випадком.

"Відтак, виходити на кригу можна лише тоді, коли її товщина сягне семи сантиметрів. Перехід компанією можливий тоді, коли її товща понад 15 сантиметрів, а відстань між людьми – не менш ніж п'ять метрів. Під час масового катання на ковзанах лід має бути не тоншим за 25 сантиметрів", — пояснила речниця.

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