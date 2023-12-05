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У Сумах будуть призупинені два водозабори: деталі
ВодаРегіони

У Сумах будуть призупинені два водозабори: деталі

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У Сумах 6 грудня у зв’язку з виконанням ремонтних робіт працівниками АТ "Сумиобленерго" з 10:00 буде зупинена робота Токарівського та Лучанського водозаборів.

Про це повідомили у КП "Міськводоканал" СМР.

Під час проведення робіт без водопостачання залишаться будинки за адресами:

  • район Василівки,
  • вул. Героїв Крут,
  • Збройних сил України,
  • Заливна, Харківська,
  • Холодноярської бригади,
  • Української Народної Республіки,
  • Замостянська,
  • просп. Лушпи,
  • урочище Баранівка,
  • просп. Шевченка,
  • вул. Реміснича,
  • вул. Металургів,
  • вул. Хворостянка,
  • вул. Британська,
  • вул. Революції Гідності,
  • вул. Гетьмана Павла Скоропадського,
  • вул. Новомістенська,
  • вул. Троїцька,
  • вул. Псільська,
  • вул. Привокзальна,
  • вул. Бельгійська,
  • вул. Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці.

"Водопостачання буде відновлене о 12:00 6 грудня", — йшлося в повідомлені міськводоканалу.

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