У Сумах будуть призупинені два водозабори: деталі

У Сумах 6 грудня у зв’язку з виконанням ремонтних робіт працівниками АТ "Сумиобленерго" з 10:00 буде зупинена робота Токарівського та Лучанського водозаборів.
Про це повідомили у КП "Міськводоканал" СМР.
Під час проведення робіт без водопостачання залишаться будинки за адресами:
- район Василівки,
- вул. Героїв Крут,
- Збройних сил України,
- Заливна, Харківська,
- Холодноярської бригади,
- Української Народної Республіки,
- Замостянська,
- просп. Лушпи,
- урочище Баранівка,
- просп. Шевченка,
- вул. Реміснича,
- вул. Металургів,
- вул. Хворостянка,
- вул. Британська,
- вул. Революції Гідності,
- вул. Гетьмана Павла Скоропадського,
- вул. Новомістенська,
- вул. Троїцька,
- вул. Псільська,
- вул. Привокзальна,
- вул. Бельгійська,
- вул. Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці.
"Водопостачання буде відновлене о 12:00 6 грудня", — йшлося в повідомлені міськводоканалу.
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