На Закарпатті внаслідок пожежі загинув 41-річний чоловік

Внаслідок пожежі у селі Широке Берегівського району 5 грудня загинув 41-річний чоловік.

Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області.

За інформацією відомства, повідомлення про пожежу рятувальники отримали від сусідів 5 грудня о 09:22.

Під час гасіння пожежі в одній із кімнат рятувальники виявили тіло 41-річного чоловіка.

"Бійці ДСНС о 09:48 ліквідували пожежу, не давши полум’ю поширитися будинком та знищити його. Остаточну причину виникнення пожежі та загибелі на ній людини з’ясовують компетентні служби", — йдеться у повідомленні.

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