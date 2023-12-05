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Колишній директор музею історії Нової Каховки отримав підозру у колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії РФ
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Колишній директор музею історії Нової Каховки отримав підозру у колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії РФ

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Колишнього директора музею історії Нової Каховки на ТОТ Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії РФ.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 66-річний підозрюваний веде антиукраїнську пропаганду у засобах масової інформації країни-агресорки та називає себе "заведующим сектором пресс-службы Каховской администрации".

У коментарях для російських медіа він виправдовує збройну агресію проти України та окупацію територій. Називає "воєнними злочинцями" українську армію та перекладає на неї відповідальність за злочини РФ, зокрема про руйнування Каховської ГЕС та музею історії Нової Каховки, йдеться у повідомленні.

Йому загрожує ув'язнення до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Раніше жителька Херсона, яка брала участь у проведенні так званого "референдуму" про приєднання області до РФ, отримала підозру у колабораційній діяльності.

Також у прокуратурі повідомили, що колишнього експерта-криміналіста з Херсона визнали винними у колабораціонізмі та засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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