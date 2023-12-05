Ожеледиця і туман. Погода на Івано-Франківщині 6 грудня

Ожеледиця, мінлива хмарність й туман — таку погоду прогнозують синоптики на Івано-Франківщині протягом 6 грудня.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі — від 6⁰ до 8⁰ морозу, вдень — від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла. По області вночі — від 3⁰ до 8⁰ морозу, вдень — від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла. У високогір'ї Карпат вночі — 7-12° морозу, вдень — від 4° морозу до 1° тепла.
Вітер — південно-східний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах — 2-4 км, в тумані — 100-500 м.
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