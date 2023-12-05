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У Дніпрі викрили учасників групи, причетних до продажу фальшивих довідок ухилянтам
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У Дніпрі викрили учасників групи, причетних до продажу фальшивих довідок ухилянтам

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довідка для ухилянта
Довідка про непридатність до військової служби. Фото: Служба безпеки України

У Дніпрі викрили трьох учасників злочинної групи, які ймовірно продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

За повідомленням, для виготовлення фальшивих довідок чоловіки використовували власні зв’язки в одному з військкоматів міста. Вартість "послуг" оцінювали від 5 тисяч доларів.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин та притягнення винних до відповідальності. Фігурантам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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