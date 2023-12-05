В Ужгороді 5-го грудня з нагоди професійного свята закарпатських волонтерів відзначили нагородами.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської ОВА.

Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам’ять полеглих у боротьбі за незалежність країни.

"Кожного дня ви надійно тримаєте тил і забезпечуєте найнеобхіднішим наших захисників на передовій. Напевно, нема такої амуніції, машини, техніки чи гуманітарних речей, яких ви не змогли б дістати та передати хлопцям на фронт. Дякую кожному та кожній, хто вкладає душу й серце, час та всі необхідні ресурси для допомоги Збройним силам України, ветеранам та вимушеним переселенцям. Бажаю сил та натхнення в непростій, але такій важливій місії", — зазначив Петро Добромільський.

За значний особистий внесок у справу розбудови і розвиток Збройних сил України нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ "За сприяння війську" отримав волонтер Ігор Верхола.

Фото: Закарпатська ОВА

Подяку Міністерства соціальної політики України оголосили Наталії Кабацій, волонтерці, голові БФ "Комітет медичної допомоги в Закарпатті".

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