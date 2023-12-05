На Львівщині пробурили нову нафтову свердловину — "Укрнафта"

"Укрнафта" запускає в роботу нову свердловину на Львівщині. Її звели після дослідження запасів у відкладах Стрийського району.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрнафти".

Свердловину протяжністю 1244 метри пробурили за 32 доби. На перших етапах тут планують видобувати по 25-30 тонн нафти на добу.

"Наразі здійснили перфорацію покладів в інтервалі 1085-1122 метрів, це близько 30% від загальної товщі нафтонасичених пластів стрийських відкладів", — йдеться в повідомленні. "В процесі будівництва об'єкта відкрили проєктний горизонт та за допомогою геофізичних досліджень встановили його перспективність в плані нафтовидобутку. Перспективні пласти в розрізі даної свердловини залягають в інтервалах глибин 886-1122 метрів, їх загальна нафтонасичена товщина — більше ніж 120 метрів", — розповів директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Це третя свердловина, яку в "Укрнафті" пробурили на цьому родовищі за 2023 рік. До кінця року тут планують збудувати ще три свердловини.