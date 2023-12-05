Гаряча їжа та нічліг: для бездомних в Києві працює соціальний патруль

Протягом холодної пори року в Києві працює соціальний патруль, який допомагає бездомним з гарячою їжею.

Про це повідомляє КМВА.

З 1 грудня на залізничних вокзалах столиці роздали більше 800 обідів. Також соціальний патруль проводить роз'яснювальну роботу: де поновити втрачені документи, отримати консультації.

Зокрема, пропонують переночувати в Будинку соціального піклування, де бездомні можуть помитися та випрати одяг. Там їм видадуть чисту постіль і гарячу вечерю.

Соціальний патруль роздає гарячі обіди біля столичних вокзалів. Фото: Департамент соціальної політики КМДА / Facebook

Соціальний патруль роздає гарячі обіди біля столичних вокзалів. Фото: Департамент соціальної політики КМДА / Facebook

Минулого сезону працівники роздали майже 25 тисяч гарячих обідів, надавали медичну та юридичну допомогу. Зокрема, відновили документи більше сотні безхатькам.

Соціальне патрулювання в столиці триватиме з 1 грудня по 31 березня.