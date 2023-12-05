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Власника маєтку Гавсевича в Одесі та підрядника судитимуть за руйнування пам’ятки архітектури
АРХІТЕКТУРАРегіони

Власника маєтку Гавсевича в Одесі та підрядника судитимуть за руйнування пам’ятки архітектури

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маєток гавсевича
Зруйнована частина маєтку Гавсевича в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Справу про руйнування маєтку Гавсевича в Одесі передали до суду. Обвинуваченими по ній є власник пам’ятки архітектури та керівник компанії, яка проводила будівельні роботи.

Про це 5 грудня повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, власник та підрядник, не маючи відповідних дозволів, демонтували частину конструкцій будівлі. Це призвело до руйнування конструктивних та архітектурно-художніх елементів інтер’єру приміщень об’єкта культурної спадщини.

"Під час ремонтних робіт, із застосуванням будівельної техніки, демонтовано огороджуючі та несучі конструкції і перекриття північної частини будівлі-пам’ятки, її південно-західну частину, покрівлю, другий та третій поверхи східної частини, а також частково демонтовано огороджувальні конструкції східної частини будівлі", — зазначили в прокуратурі.

У вересні власнику будинку і підряднику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 298Умисне знищення, руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин. Кримінального кодексу України. Їм загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Зруйнований маєток Гавсевича в Одесі
Маєток Гавсевича в Одесі. Джерело: Одеська ОВА

Будинок Гавсевича — пам’ятка архітектури і містобудування місцевого значення. Він розташований поряд з парком Шевченка в Одесі. Раніше у цій будівлі був пологовий будинок №6. У січні 2023 у пам’ятці обвалилася частина конструкцій, а в червні-липні там демонтували частину будівлі. В міському управлінні ДАБК повідомили, що роботи виконували з відхиленням від погодженої ОВА документації.

Особняк Гавсевича належить ТОВ "Універсал Дірект". У серпні в Одеській ОВА повідомили, що компанія заплатила покладений на неї штраф у розмірі 170 тисяч гривень, а також надала проєкт відновлення маєтку.

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