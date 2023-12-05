До Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, у вінницькій мерії почесними грамотами нагородили психологів, які допомагають переселенцям та українським військовим. Про це Суспільному розповіла заступниця міського голови Галина Якубович.

Серед них і психологи-волонтери, які працюють із військовими, що проходять лікування та реабілітацію у Вінницькому державному протезно-ортопедичному підприємстві. Про те, як допомагають захисникам, вони розповіли Суспільному.

Нагородження психологів-волонтерів у Вінницькій міськраді. Фото: Суспільне Вінниця

За словами заступниці директора підприємства Марини Вишневської, спершу психологічну підтримку захисникам намагалися надавати працівники закладу. Проте, військові, які потребували протезування, неохоче йшли на контакт. Тож зрозуміли, що є необхідність у долученні спеціалістів.

"Спочатку вони негативно ставилися до того, що до них приходять психологи. Ми з психологом Тетяною Куць придумали рішення: приводили їх до зоопарку і там в спокійній атмосфері, коли вони почали годувати звірів, Таня до них підходила, спілкувалася і таким чином допомагала", — розповідає Марина Вишневська.

Тетяна Куць приходить до центру раз на тиждень. Каже, що її робота полягає в тому, аби знайти коло підтримки, дізнатися, що турбує та чого прагне людина.

"Втрата кінцівок в бойових умовах, чи в умовах лікарень — це дуже важка втрата. І всі люди по-різному це переносять. Для когось — це важке горе. Хтось з цього стану виходить довше, хтось швидше. В залежності від того, яка особистість, — розповідає Тетяна Куць, — Я надаю психологічну підтримку їм, а вони мені. Робота з військовими, які перенесли ампутації, які чекають на протезування, заповнила порожнечу, яка виникла в душі у зв’язку з моєю особистою втратою".

Фото: Суспільне Вінниця

Перше, над чим працюють психологи — це довіра, тому що не кожен готовий розкритися незнайомцю. Опісля — тривала та кропітка робота з пошуку нових цілей.

"Необхідно спілкуватися, щоб ці ресурси у самої людини виникали, щоб бажання виникало в людини. Ми не можемо сказати: “Будь щасливий”. Ми не чарівники й чарівної палички у нас немає", — пояснила психолог-волонтер Людмила Радіонова.

Окрім того, волонтери допомагають військовим у ще декількох медичних закладах. Аби працювати з ними, вони пройшли спеціальне навчання, розповідає керівник вінницької кризової служби Петро Вдовкін.

"Фахівець, який надає допомогу має бути сертифікований і пройти відповідні перевірки, зокрема СБУ. Це достатньо не простий процес", — зазначив Петро Вдовкін.

Фото: Суспільне Вінниця

Психологи-волонтери також навчають і персонал підприємства, як спілкуватися з військовими, каже головний лікар Володимир Данилюк.

"Така робота називається мультидисциплінарна команда. Це зараз є світовий, міжнародний тренд. Волонтери в цьому допомагають. Вони повертають нашим військовим сили до життя. Вони стверджують, що життя не закінчується. Далі нам набагато легше робити якісно нашу роботу", — сказав Володимир Данилюк.

Військовий Микола до повномасштабного вторгнення Росії він працював на будівництві у Києві. Після 24 лютого пішов у тероборону, далі захищав Донеччину. нині він один із тих, хто проходить лікування у Вінницькому державному протезно-ортопедичному підприємстві та працює із психологом Тетяною Куць.

"Спілкування важливе, компетентне спілкування. Ми між собою буваємо не такими відвертими, як сісти під час розмови із психологом", — каже Микола.