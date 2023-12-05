До Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, у вінницькій мерії почесними грамотами нагородили психологів, які допомагають переселенцям та українським військовим. Про це Суспільному розповіла заступниця міського голови Галина Якубович.
Серед них і психологи-волонтери, які працюють із військовими, що проходять лікування та реабілітацію у Вінницькому державному протезно-ортопедичному підприємстві. Про те, як допомагають захисникам, вони розповіли Суспільному.
За словами заступниці директора підприємства Марини Вишневської, спершу психологічну підтримку захисникам намагалися надавати працівники закладу. Проте, військові, які потребували протезування, неохоче йшли на контакт. Тож зрозуміли, що є необхідність у долученні спеціалістів.
"Спочатку вони негативно ставилися до того, що до них приходять психологи. Ми з психологом Тетяною Куць придумали рішення: приводили їх до зоопарку і там в спокійній атмосфері, коли вони почали годувати звірів, Таня до них підходила, спілкувалася і таким чином допомагала", — розповідає Марина Вишневська.
Тетяна Куць приходить до центру раз на тиждень. Каже, що її робота полягає в тому, аби знайти коло підтримки, дізнатися, що турбує та чого прагне людина.
"Втрата кінцівок в бойових умовах, чи в умовах лікарень — це дуже важка втрата. І всі люди по-різному це переносять. Для когось — це важке горе. Хтось з цього стану виходить довше, хтось швидше. В залежності від того, яка особистість, — розповідає Тетяна Куць, — Я надаю психологічну підтримку їм, а вони мені. Робота з військовими, які перенесли ампутації, які чекають на протезування, заповнила порожнечу, яка виникла в душі у зв’язку з моєю особистою втратою".
Перше, над чим працюють психологи — це довіра, тому що не кожен готовий розкритися незнайомцю. Опісля — тривала та кропітка робота з пошуку нових цілей.
"Необхідно спілкуватися, щоб ці ресурси у самої людини виникали, щоб бажання виникало в людини. Ми не можемо сказати: “Будь щасливий”. Ми не чарівники й чарівної палички у нас немає", — пояснила психолог-волонтер Людмила Радіонова.
Окрім того, волонтери допомагають військовим у ще декількох медичних закладах. Аби працювати з ними, вони пройшли спеціальне навчання, розповідає керівник вінницької кризової служби Петро Вдовкін.
"Фахівець, який надає допомогу має бути сертифікований і пройти відповідні перевірки, зокрема СБУ. Це достатньо не простий процес", — зазначив Петро Вдовкін.
Психологи-волонтери також навчають і персонал підприємства, як спілкуватися з військовими, каже головний лікар Володимир Данилюк.
"Така робота називається мультидисциплінарна команда. Це зараз є світовий, міжнародний тренд. Волонтери в цьому допомагають. Вони повертають нашим військовим сили до життя. Вони стверджують, що життя не закінчується. Далі нам набагато легше робити якісно нашу роботу", — сказав Володимир Данилюк.
Військовий Микола до повномасштабного вторгнення Росії він працював на будівництві у Києві. Після 24 лютого пішов у тероборону, далі захищав Донеччину. нині він один із тих, хто проходить лікування у Вінницькому державному протезно-ортопедичному підприємстві та працює із психологом Тетяною Куць.
"Спілкування важливе, компетентне спілкування. Ми між собою буваємо не такими відвертими, як сісти під час розмови із психологом", — каже Микола.