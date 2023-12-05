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"Це вже шостий витік з початку року": у мікрорайонах Замостя та Тяжилів на три дні знизять тиск подачі води
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"Це вже шостий витік з початку року": у мікрорайонах Замостя та Тяжилів на три дні знизять тиск подачі води

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&quot;Це вже шостий витік з початку року&quot;: у мікрорайонах Замостя та Тяжилів на три дні знизять тиск подачі води
Ілюстративне фото. Фото: Суспільне Вінниця

З 6 по 8 грудня у Вінниці мікрорайони Замостя та Тяжилів буде пониження тиску води у системі. Причиною став аварійний витік на найбільшій водопровідній трубі міста діаметром 1200 мм.

Як повідомляють в КП "Вінницяоблводоканал", під час ремонту мешканці зазначених мікрорайонів переведуть на резервний водогін, однак вдвічі меншого діаметру.

Це вже шостий витік на основному водогоні міста з початку року.

"Тяжилів та Замостя, на три дні, з 6 по 8 грудня, змушені знову перевести вас на резервний водогін. А, отже, будете відчувати пониження тиску води у системі. Проте будете з водою. І це найголовніше. Причина - черговий аварійний витік на нашій улюбленій “бетонці” - найбільшій водопровідній трубі Вінниці діаметром 1200 мм", — зазначають комунальники.

Пониження тиску відчують:

  • мікрорайон Замостя;
  • мікрорайон Тяжилів;
  • від вулиць, Гонти, Липовецької та до Левка Лукʼяненка;
  • вулиці Олега Антонова, Максима Шимка, Івана Мазепи, Волошкова та мікрорайон “Масложир”;
  • вулиці Чумацька та Кооперативна;
  • вулиці Мороза, Промислова, Черешнева, Дружня та Місячна;
  • вулиці Енергетична (Молокозавод), Немирівське шосе (“Барлінек”, “Кедр” та “Грош”) - буде повністю відсутнє водопостачання.

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