З 6 по 8 грудня у Вінниці мікрорайони Замостя та Тяжилів буде пониження тиску води у системі. Причиною став аварійний витік на найбільшій водопровідній трубі міста діаметром 1200 мм.
Як повідомляють в КП "Вінницяоблводоканал", під час ремонту мешканці зазначених мікрорайонів переведуть на резервний водогін, однак вдвічі меншого діаметру.
Це вже шостий витік на основному водогоні міста з початку року.
"Тяжилів та Замостя, на три дні, з 6 по 8 грудня, змушені знову перевести вас на резервний водогін. А, отже, будете відчувати пониження тиску води у системі. Проте будете з водою. І це найголовніше. Причина - черговий аварійний витік на нашій улюбленій “бетонці” - найбільшій водопровідній трубі Вінниці діаметром 1200 мм", — зазначають комунальники.
Пониження тиску відчують:
- мікрорайон Замостя;
- мікрорайон Тяжилів;
- від вулиць, Гонти, Липовецької та до Левка Лукʼяненка;
- вулиці Олега Антонова, Максима Шимка, Івана Мазепи, Волошкова та мікрорайон “Масложир”;
- вулиці Чумацька та Кооперативна;
- вулиці Мороза, Промислова, Черешнева, Дружня та Місячна;
- вулиці Енергетична (Молокозавод), Немирівське шосе (“Барлінек”, “Кедр” та “Грош”) - буде повністю відсутнє водопостачання.