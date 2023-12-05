З 6 по 8 грудня у Вінниці мікрорайони Замостя та Тяжилів буде пониження тиску води у системі. Причиною став аварійний витік на найбільшій водопровідній трубі міста діаметром 1200 мм.

Як повідомляють в КП "Вінницяоблводоканал", під час ремонту мешканці зазначених мікрорайонів переведуть на резервний водогін, однак вдвічі меншого діаметру.

Це вже шостий витік на основному водогоні міста з початку року.

"Тяжилів та Замостя, на три дні, з 6 по 8 грудня, змушені знову перевести вас на резервний водогін. А, отже, будете відчувати пониження тиску води у системі. Проте будете з водою. І це найголовніше. Причина - черговий аварійний витік на нашій улюбленій “бетонці” - найбільшій водопровідній трубі Вінниці діаметром 1200 мм", — зазначають комунальники.

Пониження тиску відчують: