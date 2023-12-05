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У Харківському метро 6 грудня тимчасово не працюватимуть дві станції: пустять додатковий автобус
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У Харківському метро 6 грудня тимчасово не працюватимуть дві станції: пустять додатковий автобус

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У Харківському метро 6 грудня тимчасово не працюватимуть дві станції: пустять додатковий автобус
Харківський метрополітен

У метро Харкова 6 грудня на Олексіївській лінії будуть зміни у русі — не працюватимуть з 10:00 станції "Перемога" та "Олексіївська".

Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену.

"З 10:00 рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції "23 Серпня" до станції "Метробудівників" і у зворотному напрямку. Станції метро "Перемога" та "Олексіївська" з технічних причин буде тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів", — сказано у повідомленні.

За даними пресслужби, на час закриття станцій буде організована тимчасова робота автобусного маршруту №2:

  • просп. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) — просп. Перемоги — просп. Людвіга Свободи — вул. Ахсарова — просп. Науки — вул. 23 Серпня — вул. 23 Серпня (перехрестя з вул. Космонавтiв).

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