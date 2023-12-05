Понад 18 млрд грн податків сплатили жителі Запорізької області від початку року

За період січень-листопад 2023 року в Запорізькій області платники податків сплатили 18 мільярдів 321 мільйон гривень до бюджетів різних рівнів.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомили в ГУ Державної податкової служби у Запорізькій області.

Зазначається, що близько 60% від вказаної суми податкових надходжень спрямували до місцевого бюджету, близько 40% — до державного:

"Серед найбільших джерел наповнення бюджетів – податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, єдиний податок, плата за землю та військовий збір", — йдеться у повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що запорізькі підприємства, що забруднюють навколишнє середовище, сплатили близько 235 мільйонів гривень екологічного податку.

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