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Армія РФ після перерви поновила застосування літаків Су-25 та вертольотів Ка-52 на Таврійському напрямку — Тарнавський
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Армія РФ після перерви поновила застосування літаків Су-25 та вертольотів Ка-52 на Таврійському напрямку — Тарнавський

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Армія РФ після перерви поновила застосування літаків Су-25 та вертольотів Ка-52 на Таврійському напрямку — Тарнавський
Гелікоптер Ка-52. Фото: АР

Російські військові наростили активність важкої авіації на Таврійському напрямку: за добу відбулося 18 авіанальотів.

Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Російські окупанти після деякої перерви поновили застосування штурмовиків Су-25 та вертольотів Ка-52", — зазначив він.

За його словами, на Таврійському напрямку кількість наземних атак росіян не зменшується: за добу було 37 боя, під час яких втрати армії РФ склали 428 солдатів, 7 здалися в полон.

Втрати російських військових за добу на Таврійському напрямку

  • 5 ББМ,
  • 2 артилерійських системи,
  • 10 БпЛА
  • 2 одиниці спеціальної техніки,
  • 3 склади боєприпасів.

Як розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, армія РФ не полишає спроб захопити Авдіївку, попри значні втрати.

Армія РФ після перерви поновила застосування літаків Су-25 та вертольотів Ка-52 на Таврійському напрямку — Тарнавський
Армія РФ після перерви поновила застосування літаків Су-25 та вертольотів Ка-52 на Таврійському напрямку — Тарнавський. Скрін з мапи DeepState

"Наступають з чотирьох сторін: Новобахмутівки, Степанівки, Сєверного та Степового".

За його словами ЗСУ за добу відбили 18 атак. Також російські військові після деякого налагодження погоди знову почали застосовувати розвідувальні БпЛА.

"Майже увесь час росіяни контролюють лінію бойового зіткнення".

Він також повідомив, що 60 відсотків застосування авіацією — це керовані авіабомби.

"У Запорізькій області та на Донеччині російські військові відновили атаки з літаків Су-25 та гелікоптерів", — зазначив він.

За словами Штупуна, російські окупанти відмовляються йти на штурми та здаються в полон: в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за три тижні в полон здалися близько 80 військовослужбовців РФ.

"Вони дуже добре бачать завалені трупами росіян лісосмуги та узбіччя доріг", — розказав Штупун.

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