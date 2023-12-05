У дитсадках Керчі заборонили одягатись у костюми американських супергероїв

Керівництво дитячих садків Керчі окупованого Криму заборонили дітям одягати на новорічні свята у костюми американських персонажів коміксів, мультфільмів, фільмів тощо, у тому числі супергероїв. Навпаки, рекомендують звернути увагу на образи зайчиків, ведмедиків, цукерок і сніжинок.

Про це повідомили у комітеті одного з дошкільних закладів, передає місцевий пропагандистський Telegram-канал "Керчь Сегодня".

"Американські супергерої не вписуються в лейтмотив дитячих ранків і російських народних казок", — наголосили у комітеті.

Водночас в окупаційному Міністерстві освіти відповідну офіційну заборону на костюми Бетмена, Людину-Павука, Міньйонів, Хаггі-Ваггі, Супермена та таких подібних не давали. Але, як повідомили у коментарі "Комсомольской правде" у пресслужбі окупаційного відомства "тенденція щодо відмови від іноземних героїв у Криму є".

У російському виданні додали, що таке рішення ухвалили у дитсадках багатьох регіонів Росії.

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