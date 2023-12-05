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З "Асканії-Нової" на Херсонщині незаконно вивезли тварин в рамках обміну з російськими заповідниками
ТВАРИНИПриродаВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

З "Асканії-Нової" на Херсонщині незаконно вивезли тварин в рамках обміну з російськими заповідниками

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Тварини в Асканії-Новій
Херсонщина. Коні Пржевальського у заповідному спепу до повномасштабного вторгнення РФ. Фото: Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна/Facebook

Окупаційна адміністрація Біосферного заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині незаконно обмінялася тваринами з природним біосферним заповідником "Ростовський" та асоціацією зі збереження та відновлення рідкісних та видів, що зникають "Жива природа степу".

Про це з посиланням на допис у Facebook Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця повідомило Міндовкілля.

За їх даними, з асканійського зоопарку вивезли по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Це червонокнижні тварини та занесені до Червоного списку МС ОП (ред. Міжнародний союз охорони природи) зі статусом "зниклий з природи", "на межі зникнення" та "близький до тих, які знаходяться під загрозою знищення".

"Натомість до зоопарку "Асканія-Нова" були завезені антилопи канна, яки свійські, верблюди двогорбі та один гуанако. Україна перша країна у світі, яка збирає докази за екологічні злочини", — йдеться у дописі Руслана Стрільця.

У коментарі Суспільному директор Біосферного заповідника Асканія-Нова Віктор Шаповал повідомив, що незаконний обмін стався 1 грудня 2023 року. За його словами, таким чином прикрили вивезення групи тварин з заповідника.

Також Міндовкілля готує повторні ноти до секретаріатів природоохоронних конвенцій. Бернської, Рамсарської, ЮНЕСКО, Боннської Конвенції, Міжнародного союзу охорони природи та секретаріату CITES, йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, російські окупанти розмістили в заповіднику "Асканія-Нова" 11 опорних точок армії. Це засоби протиповітряної оборони й бронетанкові війська. Також розтягують майно заповідника, яке накопичували останні 30 років.

Що відомо про окупацію Біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Фальц-Фейна

24 лютого 2022 року о дев'ятій годині ранку на кордоні Асканії й Чаплинки вже з'явилася російська техніка. Понад рік установа функціонувала в автономному режимі, але в українському форматі.

7 квітня 2023 року телеграмканал Горностаївський Рух опублікував фото, на якому російські військові хизуються, тим що влаштували сафарі в біосферному заповіднику "Асканія нова". Керівництво Біосферного заповідника "Асканія-Нова" заперечило інформацію про вбивство сарн на території парку.

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