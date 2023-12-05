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На Донеччині запрацювало два мобільних відділення банку — Мінінтеграції
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На Донеччині запрацювало два мобільних відділення банку — Мінінтеграції

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На Донеччині запрацювало два мобільних відділення банку — Мінінтеграції
Фото: Суспільне Донбас

У Донецькій області запрацювало ще два 2 мобільних відділення банку, у Святогірську та селищі Багатир Волноваського району. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Для мешканців Донеччини відкрили ще 2 мобільних відділення банків. У місті Святогірськ та селищі Багатир Волноваського району", — йдеться у повідомленні.

У мін інтеграції додали, що наразі в області працю 33 відділення Ощадбанку та 16 відділень "системно-важливих банків". Це банки які можуть працювати при блекауті, обладнанні власними генераторами, спецзв'язком, та пунктами обігріву.

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