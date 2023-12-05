Всеукраїнські змагання у Шостці: миколаївські гімнасти здобули медалі

У місті Шостка Сумської області з 1 по 4 грудня відбувалися відкриті всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці. Миколаївська обласна федерація гімнастики представила на змаганнях своїх вихованців, які здобули нагороди в різних вікових категоріях.
Про це повідомляє КДЮСШКомплексна дитячо-юнацька спортивна школа. "Барса".
Серед миколаївських спортсменів у групі 2007-2008 років народження за програмою МСУ Майстер спорту України.Владислава Омельченко посіла перше місце, а Олена Сапарамамедова — друге.
У категорії юніорів 2009-2010 років народження Валентин Поліщук виборов третє місце. Серед юніорок тієї ж вікової групи Софія Ціолковська стала третьою, а Софія Богза — п'ятою. Серед хлопців 2011-2012 років народження Іван Павленко виборов друге місце.
Тренерський склад миколаївської команди очолили Вікторія Карпенко, Дарʼя Алєксєєва та Ольга Ціолковська.
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