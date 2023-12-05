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Завдала численні тілесні ушкодження та вийшла з кімнати. Закарпатку підозрюють у вбивстві свого співмешканця
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Завдала численні тілесні ушкодження та вийшла з кімнати. Закарпатку підозрюють у вбивстві свого співмешканця

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Завдала численні тілесні ушкодження та вийшла з кімнати. Закарпатку підозрюють у вбивстві свого співмешканця
Фото: поліція Закарпаття

Жительку села Тур’я Пасіка Ужгородського району підозрюють у вбивстві свого співмешканця. Жінка нанесла численні тілесні ушкодження чоловіку.

Про це повідомили на сайті поліції Закарпаття.

Подія трапилася 5-го грудня.

"Відомо, що тієї ночі між 49-річним загиблим та його 47-річною співмешканкою за місцем їх проживання виник конфлікт. Під час сварки остання спричинила чоловіку численні тілесні ушкодження та вийшла з кімнати. Потерпілий, за словами підозрюваної, на той момент залишався при свідомості. Надалі, коли жінка повернулася в кімнату, виявила чоловіка на підлозі непритомним та викликала швидку", — йдеться у повідомленні.

Якщо провина буде доведена, то жінці загрожує позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Слідство у справі триває.

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