Новорічно-різдвяні свята під час війни: що запланували у громадах Кіровоградщини

У місті Світловодськ Кіровоградської області цього року не ставитимуть головну новорічну ялинку міста. В Новоукраїнській громаді стосовно цього будуть радитись з містянами. На центральній площі Кропивницького встановили 12 сосен на честь міст-героїв. Суспільне дізнавалось, як відзначатимуть новорічно-різдвяні свята у громадах регіону під час війни.

Кропивницький

Другий рік поспіль не встановлюватимуть штучну ялинку до новорічних свят на центральній площі Кропивницького. Натомість будуть сосни на честь міст-героїв України. Вивісять ілюмінацію та встановлять фотозони до Дня Святого Миколая та Різдва на площі перед міськрадою.

Цього року на купівлю нової ялинки мали витратити три мільйони гривень з бюджету громади. Однак ці гроші передали ЗСУ, розповіла начальниця управління культури та туризму Кропивницької міської ради Анна Назарець.

Олександрія

Цьогоріч Олександрія не витрачатиме гроші з місцевого бюджету на відзначення різдвяних та новорічних свят. Як і торік, новорічну ялинку прикрасять в Театральному сквері. Іграшки, декорації та обладнання використають з минулих років. Працівники культури нині готують святкову програму для дітей. Це інформація від міського голови Олександрії Сергія Кузьменка.

Новорічна ялинка в Олександрії у 2022 році. Фото: міськрада Олександрії

Світловодськ

Не встановлюватимуть цього року головну новорічну ялинку міста й у Світловодську Олександрійського району. Таке рішення ухвалюють другий рік поспіль. Міський голова Андрій Маліцький таке рішення пояснив тим, що під час війни це недоречно. Однак для дітей прикрасять ялинку у міському палаці культури. Жодної гривні з міського бюджету на це не витрачали. Крім цього, з 8 грудня там запрацює безплатна новорічно-різдвяна фотозона.

Знам'янка

Останні декілька років не встановлюють ялинку у центрі міста Знам'янка Кропивницького району, тому що прикрашають живе дерево. Цьогоріч тими ж іграшками, гроші на купівлю нових не витрачали. На День Святого Миколая дітям підготували п'єсу, розповів міський голова Володимир Сокирко.

Новоукраїнка

Минулого року більшість жителів Новоукраїнки проголосували проти встановлення новорічної ялинки. Тому цього року це питання знову обговорюватимуть з громадою, розповів Суспільному міський голова Олександр Корінний.

"Остаточно ми ще не визначились чи будемо ставити головну ялинку міста. Взагалі стосовно новорічних свят у нас є своє бачення. Ми однозначно будемо проводити святкові заходи для діток. 6 грудня запрацює Резиденція та пошта Святого Миколая, проходитимуть різноманітні концерти, вистави. Якщо люди скажуть, що ялинка повинна бути, але не за бюджетні гроші, то, можливо, нам хтось із меценатів допоможе її встановити та прикрасити. Якщо скажуть взагалі не потрібно, то її і не буде. Якщо скажуть потрібно, ставте, не вигадуйте, поставимо. Все буде відомо через день-два".

Гайворон

У центрі міста Гайворон Голованівського району прикрасять живу ялинку, яка там росте. Використають прикраси, які залишились з минулих років. гірлянди на ялинці вмикати не будуть, попри те, що минулого року зробили освітлення. Торік його ні разу не використовували, бо економили електроенергію. День Святого Миколая святкуватимуть 6 грудня — закупили для дітей дві тисячі солодких подарунків.

Онуфріївка

У селищі Онуфріївка Олександрійського району теж відмовились від новорічної ялинки. Натомість буде резиденція Святого Миколая для дітей.

"У нашій громаді ми навіть не обговорювали питання облаштування новорічної ялинки, хоча у нас є штучне дерево та прикраси, які ми придбали давно. Подарунки дітям купили спонсори. Святкування розпочнемо 6 грудня, у День Святого Миколая", – сказав голова Онуфріївської громади Віталій Береза.

Голованівськ

Новорічну ялинку у Голованівській громаді купили вісім років тому, мають новорічні прикраси. Однак цього року встановлювати її не будуть, говорить селищний голова Сергій Цобенко.

"Ми підготували казку, відкриємо резиденцію Святого Миколая та роздаватимемо дітям солодощі. Ялинку не ставимо, тому що всі дуже спекулюють на цій темі. Ми і до цього жодної гривні на ялинку не витрачали, вирішили відмовитись від цієї ідеї".

У листопаді минулого року у Голованівську влаштували опитування щодо того, чи потрібно встановлювати ялинку. З майже шести тисяч жителів 87% людей підтримали це.