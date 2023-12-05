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На Запоріжжі зменшилась кількість укриттів — Малашко
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На Запоріжжі зменшилась кількість укриттів — Малашко

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Укриття Запорізька область
Ілюстративне. Укриття. Фото: Суспільне Запоріжжя

На Запоріжжі зменшилась кількість укриттів. Наразі з реєстру захисних споруд області виключили понад 600 сховищ, а включили лише 29.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Згідно реєстру захисних споруд в області, за рахунок зменшення загальної чисельності сховищ, збільшився відсоток їх готовності (з 46% до 72%): містом виключено понад 600 споруд, а включено лише 29", — зазначив посадовець.

Нині в області перевіряють стан відновлення укриттів в закладах освіти. Після завершення ремонтних робіт та надання фахівцями ДСНС дозволу на експлуатацію, буде прийматися рішення щодо переходу закладів на змішану форму навчання.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Запоріжжі до кінця року половина шкіл та дитсадків матимуть найпростіші укриття.

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