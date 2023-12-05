В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі призовникам документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Про це 5 грудня повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

За даними слідства, чоловік надавав призовникам довідку військово-лікарської комісії та посвідчення військовозобов’язаного про непридатність до служби через захворювання, що дозволяло їм безперешкодно виїхати з країни. За це він брав 8, 5 тисяч доларів.

Правоохоронці задокументували, як чоловік домовлявся з ще одним охочим виїхати за кордон, його затримали після отримання завдатку розміром 3 тисячі доларів.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, йому загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці перевіряють на причетність до даного злочину інших осіб, у тому числі серед Регіонального територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військово-лікарські комісії. Слідство триває.

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