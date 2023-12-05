НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
На Оболоні в Києві відкрили рух новою ділянкою Великої кільцевої дороги
ДорогиКМДАБУДІВНИЦТВОАВТОІНФРАСТРУКТУРАРегіони

На Оболоні в Києві відкрили рух новою ділянкою Великої кільцевої дороги

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Києві відкрили рух транспорту новою ділянкою Великої кільцевої дороги
Ділянка Великої кільцевої дороги в Оболонському районі, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: Віталій Кличко/Telegram

У Києві завершили будівництво третьої ділянки Великої кільцевої дороги — від вул. Богатирської до Оболонського проспекту. Сьогодні, 5 грудня, там відкрили проїзд для транспорту. Як прогнозує міська влада, це зменшить затори на Оболоні.

Про це написав у своєму Telegram міський голова Віталій Кличко.

За його словами, протяжність щойно відкритої ділянки траси — 1 км 100 м, сукупна довжина трьох нових ділянок — 3 км.

На Оболоні в Києві відкрили рух новою ділянкою Великої кільцевої дороги
Нова ділянка Великої кільцевої дороги, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: КМДА

Міський голова нагадав, що будівельні роботи на Великій кільцевій дорозі почалися у 2016 році. Траса слугуватиме об'їзним шляхом на півночі столиці.

На Оболоні в Києві відкрили рух новою ділянкою Великої кільцевої дороги
Завершено будівництво третьої ділянки Великої кільцевої дороги, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Місто будує під'їзну дорогу до майбутнього тунелю під Дніпром, який сполучатиме лівий і правий береги Києва і виходитиме на Троєщину. Спорудження тунелю — проєкт Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Його мета зменшити трафік у місті і навантаження на мости, спрямувавши транзитний транспорт в об'їзд столиці.

"Відсьогодні вже зменшаться затори на вулиці Богатирській, бо частина транспорту піде вже новою ділянкою. Зокрема, на Оболонський проспект", — зазначає Віталій Кличко.

За його словами, введення в експлуатацію об'їзних маршрутів позитивно вплине на екологічну ситуацію в місті, завдяки зменшенню обсягу вихлопних газів.

Що відомо про ремонт доріг та зміни руху транспорту в Києві

У Києві маршрут автобусів № 28 змінюється орієнтовно до 1 січня 2024 року. Це пов'язано із прокладанням інженерних мереж на вул. Василя Жуковського.

З 1 до 10 грудня на вул. Героїв Дніпра у напрямку вулиць Богатирської та Полярної запроваджуються тимчасові обмеження через ремонт покриття.

До 20 грудня продовжили термін реконструкції Дегтярівського шляхопроводу на перетині вулиць Дегтярівської та О. Довженка. До того часу на мосту буде закритий рух транспорту.

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Безпека водіїв та пасажирів. Як Укртрансбезпека перевіряє пасажирський транспорт у Миколаєві
Безпека водіїв та пасажирів. Як Укртрансбезпека перевіряє пасажирський транспорт у Миколаєві
Понад 48 мільйонів гривень на ремонт: на Чернігівщині добудовуватимуть мости та лагодитимуть об'їзди
Понад 48 мільйонів гривень на ремонт: на Чернігівщині добудовуватимуть мости та лагодитимуть об'їзди
Дорога, траса
Дві дороги у Криму передадуть у "федеральну власність" до кінця року
На вулицях Києва наслідки ожеледиці долають до 300 одиниць спецтехніки
На вулицях Києва триває боротьба з ожеледицею
На початок