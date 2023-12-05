На Оболоні в Києві відкрили рух новою ділянкою Великої кільцевої дороги

У Києві завершили будівництво третьої ділянки Великої кільцевої дороги — від вул. Богатирської до Оболонського проспекту. Сьогодні, 5 грудня, там відкрили проїзд для транспорту. Як прогнозує міська влада, це зменшить затори на Оболоні.

Про це написав у своєму Telegram міський голова Віталій Кличко.

За його словами, протяжність щойно відкритої ділянки траси — 1 км 100 м, сукупна довжина трьох нових ділянок — 3 км.

Нова ділянка Великої кільцевої дороги, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: КМДА

Міський голова нагадав, що будівельні роботи на Великій кільцевій дорозі почалися у 2016 році. Траса слугуватиме об'їзним шляхом на півночі столиці.

Завершено будівництво третьої ділянки Великої кільцевої дороги, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Місто будує під'їзну дорогу до майбутнього тунелю під Дніпром, який сполучатиме лівий і правий береги Києва і виходитиме на Троєщину. Спорудження тунелю — проєкт Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Його мета зменшити трафік у місті і навантаження на мости, спрямувавши транзитний транспорт в об'їзд столиці.

"Відсьогодні вже зменшаться затори на вулиці Богатирській, бо частина транспорту піде вже новою ділянкою. Зокрема, на Оболонський проспект", — зазначає Віталій Кличко.

За його словами, введення в експлуатацію об'їзних маршрутів позитивно вплине на екологічну ситуацію в місті, завдяки зменшенню обсягу вихлопних газів.

Що відомо про ремонт доріг та зміни руху транспорту в Києві

У Києві маршрут автобусів № 28 змінюється орієнтовно до 1 січня 2024 року. Це пов'язано із прокладанням інженерних мереж на вул. Василя Жуковського.

З 1 до 10 грудня на вул. Героїв Дніпра у напрямку вулиць Богатирської та Полярної запроваджуються тимчасові обмеження через ремонт покриття.

До 20 грудня продовжили термін реконструкції Дегтярівського шляхопроводу на перетині вулиць Дегтярівської та О. Довженка. До того часу на мосту буде закритий рух транспорту.