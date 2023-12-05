З 17 грудня з Кривого Рогу до Карпат курсуватиме прямий потяг: вартість квитків

Прямий потяг з Кривого Рогу до Карпат вирушить 17 грудня. Квитки на нього вже доступні для купівлі, йдеться на Telegram-каналі Укрзалізниці.

За повідомленням, потяг №194/193 Кривий Ріг – Ясіня у новому розкладі сполучив Криворіжжя зі станціями Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохта, Ясіня.

З Кривого Рогу поїзд №194/193 відправлятиметься з 17 грудня через день об 11:02, прибуватиме до Ясіні о 10:06. В зворотному напрямку, з Ясіні, поїзд відправлятиметься з 18 грудня о 13:28 і прибуватиме в Кривий Ріг о 10:34.

Вартість квитка: плацкарт — 469,20 грн, купе — майже 855 грн, люкс — 1401,12 грн.

Які ще нові залізничні маршрути з Дніпропетровщини

Новий поїзд №119/120 Дніпро — Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави на 4 години пришвидшить дорогу до столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль.

Крім того, дніпряни отримають додатковий рейс до Одеси: потяг №51/52 Одеса — Запоріжжя курсуватиме через Дніпро через день.

На Буковину можна буде дістатися щоденно, скориставшись потягом №216/215 Запоріжжя — Чернівці.

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