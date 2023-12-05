На Львівщині чоловік отримав опіки рук та ніг через вибух газового балона

Ввечері, 4 грудня, у львівську лікарню госпіталізували мешканця Рави-Руської. Чоловік отримав опіки тіла ІІ- IІІ ступеня внаслідок вибуху газового балона.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ГУ ДСНС Львівщини.

О 19:09 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в Рава-Руській Львівського району. Займання трапилось через вибух газового балона в цегляній господарській будівлі. На місці події надзвичайники з'ясували, що на момент вибуху в будівлі перебував 57-річний власник. Чоловіка госпіталізували у Лікарню святого Луки у Львові. У нього діагностували опіки рук та ніг ІІ- IІІ ступеня. Крім того, унаслідок пожежі пошкоджені речі домашнього вжитку та стеля.

Надзвичайники нагадують, щоб уникнути таких випадків, потрібно дотримуватися таких правил користування балонами та газовими приладами: