На Львівщині чоловік отримав опіки рук та ніг через вибух газового балона

Ввечері, 4 грудня, у львівську лікарню госпіталізували мешканця Рави-Руської. Чоловік отримав опіки тіла ІІ- IІІ ступеня внаслідок вибуху газового балона.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ГУ ДСНС Львівщини.
О 19:09 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в Рава-Руській Львівського району. Займання трапилось через вибух газового балона в цегляній господарській будівлі. На місці події надзвичайники з'ясували, що на момент вибуху в будівлі перебував 57-річний власник. Чоловіка госпіталізували у Лікарню святого Луки у Львові. У нього діагностували опіки рук та ніг ІІ- IІІ ступеня. Крім того, унаслідок пожежі пошкоджені речі домашнього вжитку та стеля.
Надзвичайники нагадують, щоб уникнути таких випадків, потрібно дотримуватися таких правил користування балонами та газовими приладами:
- не зберігайте наповнені газом балони в житлових приміщеннях, санвузлах, коридорах, на балконах, у гаражах, а також поблизу опалювальних приладів;
- не користуйтесь несправною газобалонною установкою, не ремонтуйте її самостійно;
- обмінюйте балони тільки в спеціальних пунктах газового господарства;
- вимагайте на пункті обміну перевірки вентиля на герметичність і маси газу в балоні;
- не ремонтуйте вентиль балона самі;
- не допускайте нагрівання балона;
- при витіканні газу перекрийте вентиль балона і винесіть його на вулицю.
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