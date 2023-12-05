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На Сумщині браконьєри вполювали 8 косуль — Північний лісовий офіс
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На Сумщині браконьєри вполювали 8 косуль — Північний лісовий офіс

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Сумщина, браконьєри вполювали косуль
Ліс де вполювали вісьмох косуль, Сумщина, 2023 р. Фото: Північний лісовий офіс

На Сумщині лісівники виявили залишки вісьмох косуль, яких незаконно вполювали. Це під час патрулювання лісових масивів зафіксувала рейдова бригада філії "Тростянецьке лісове господарство" ДП "Ліси України".

Про це зазначили у Північному лісовому офісі.

За їхніми даними, виявити браконьєрів тростянецькі лісівники змогли з допомогою слідів, які залишились після впольованої здобичі, та розташованих у лісі фотопасток. Сліди привели бригаду до місця, де були виявлені залишки вісьмох косуль.

На місце були викликані працівники поліції.

У Північному лісовому офісі нагадали, що полювання в умовах воєнного стану заборонене.

Що відомо про обстріли Сумщини 4 та 5 грудня

  • Протягом 4 грудня було 11 обстрілів області. Зафіксовано 57 вибухів. Внаслідок одного з них була поранена людина. Загалом обстрілів зазнали п'ять громад області, як зазначили в Сумській ОВА.
  • Вночі 5 грудня російська армія обстрілювала три громади Сумщини. Зафіксовано 10 вибухів.

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