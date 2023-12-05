На Сумщині лісівники виявили залишки вісьмох косуль, яких незаконно вполювали. Це під час патрулювання лісових масивів зафіксувала рейдова бригада філії "Тростянецьке лісове господарство" ДП "Ліси України".

Про це зазначили у Північному лісовому офісі.

За їхніми даними, виявити браконьєрів тростянецькі лісівники змогли з допомогою слідів, які залишились після впольованої здобичі, та розташованих у лісі фотопасток. Сліди привели бригаду до місця, де були виявлені залишки вісьмох косуль.

На місце були викликані працівники поліції.

У Північному лісовому офісі нагадали, що полювання в умовах воєнного стану заборонене.

Що відомо про обстріли Сумщини 4 та 5 грудня

Протягом 4 грудня було 11 обстрілів області. Зафіксовано 57 вибухів. Внаслідок одного з них була поранена людина. Загалом обстрілів зазнали п'ять громад області, як зазначили в Сумській ОВА.

Вночі 5 грудня російська армія обстрілювала три громади Сумщини. Зафіксовано 10 вибухів.

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