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За рішенням суду до бюджету міста сплатили 800 тисяч гривень орендної плати за користування комунальною землею
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За рішенням суду до бюджету міста сплатили 800 тисяч гривень орендної плати за користування комунальною землею

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У Запоріжжі прокуратура через суд повернула до бюджету міста близько 800 тисяч гривень
Запорізька обласна прокуратура. Фото ілюстративне. Запорізька обласна прокуратура

Вознесенівська окружна прокуратура міста Запоріжжя забезпечила виконання судового рішення щодо стягнення боргу в розмірі близько 800 тисяч гривень до міського бюджету.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомили у пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

Зазначається, що відповідач по цій справі без правових підстав користувався комунальною землею в центрі Запоріжжя та не сплачував орендної плати. Суд зобов'язав стягнути отриманий дохід від використання землі:

"Під час примусового виконання цього судового рішення боржником під загрозою втрати власного майна, на яке накладено арешт, добровільно сплачено у бюджет міста майже 800 тис. грн.", — йдеться у повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що Бердянська окружна прокуратура через суд повернула в дохід держави понад 3,5 мільйони гривень.

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