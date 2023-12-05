Вознесенівська окружна прокуратура міста Запоріжжя забезпечила виконання судового рішення щодо стягнення боргу в розмірі близько 800 тисяч гривень до міського бюджету.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомили у пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

Зазначається, що відповідач по цій справі без правових підстав користувався комунальною землею в центрі Запоріжжя та не сплачував орендної плати. Суд зобов'язав стягнути отриманий дохід від використання землі:

"Під час примусового виконання цього судового рішення боржником під загрозою втрати власного майна, на яке накладено арешт, добровільно сплачено у бюджет міста майже 800 тис. грн.", — йдеться у повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що Бердянська окружна прокуратура через суд повернула в дохід держави понад 3,5 мільйони гривень.

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