Судитимуть жительку Херсона, яка працювала на російських окупантів

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Херсона, яку підозрюють у колабораційній діяльності.

Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

Підозрювана у серпні 2022 року стала керівницею одного із відділів так званого "Управління праці та соціальної політики" у Херсоні, займалась призначенням російських виплат місцевим жителям, йдеться у повідомленні.

Наразі жінка перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду. Їй загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна, повідомила прокуратура.

Раніше у прокуратурі повідомили, що підозру у колабораційній діяльності отримала жителька Херсона, яка брала участь у проведенні так званого "референдуму" про приєднання області до РФ.

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