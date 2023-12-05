Проти ожеледиці в парках і скверах Києва використовуватимуть гранітну крихту та бішофіт замість технічної солі.
Про це повідомляє директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.
У минулому році в столиці провели успішний експеримент з гранітною крихтою для боротьби з ожеледицею, який вирішили масштабувати.
Цієї зими в 130 парках та скверах використовуватимуть також бішофіт — природний мінерал із високим вмістом магнію і калію.
"Обидва варіанти є чудовими антиожеледними засобами та дружніми до навколишнього середовища", — зазначив Возний.
Він додав, що гранітну крихту давно використовують в скандинавських країнах, Австрії, Німеччині та США. Серед переваг цього підходу:
- екологічність: на відміну від технічної солі, гранітна крихта абсолютно не впливає на ґрунт, а отже не порушує водопоглинання;
- піклування про тварин: сіль може викликати хімічні опіки на лапках;
- стійкий підхід: частину гранітної крихти можна використати в наступному сезоні.
Бішофіт теж безпечний для навколишнього середовища, а також додатково збагачує ґрунт мінералами. Він швидко розщеплює лід (протягом 15 хвилин при -15°C) та значно економніший за технічну сіль.
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