Проти ожеледиці в парках і скверах Києва використовуватимуть гранітну крихту та бішофіт замість технічної солі.

Про це повідомляє директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

У минулому році в столиці провели успішний експеримент з гранітною крихтою для боротьби з ожеледицею, який вирішили масштабувати.

Цієї зими в 130 парках та скверах використовуватимуть також бішофіт — природний мінерал із високим вмістом магнію і калію.

"Обидва варіанти є чудовими антиожеледними засобами та дружніми до навколишнього середовища", — зазначив Возний.

Він додав, що гранітну крихту давно використовують в скандинавських країнах, Австрії, Німеччині та США. Серед переваг цього підходу:

екологічність : на відміну від технічної солі, гранітна крихта абсолютно не впливає на ґрунт, а отже не порушує водопоглинання;

: на відміну від технічної солі, гранітна крихта абсолютно не впливає на ґрунт, а отже не порушує водопоглинання; піклування про тварин : сіль може викликати хімічні опіки на лапках;

: сіль може викликати хімічні опіки на лапках; стійкий підхід: частину гранітної крихти можна використати в наступному сезоні.

Бішофіт теж безпечний для навколишнього середовища, а також додатково збагачує ґрунт мінералами. Він швидко розщеплює лід (протягом 15 хвилин при -15°C) та значно економніший за технічну сіль.