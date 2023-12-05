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Більше ніякої солі: в парках Києва використовуватимуть екологічні методи проти ожеледиці
СНІГЕКОЛОГІЯдовкілляКМДАРегіони

Більше ніякої солі: в парках Києва використовуватимуть екологічні методи проти ожеледиці

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гранітна крихта
Гранітна крихта. Фото: КМДА

Проти ожеледиці в парках і скверах Києва використовуватимуть гранітну крихту та бішофіт замість технічної солі.

Про це повідомляє директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

У минулому році в столиці провели успішний експеримент з гранітною крихтою для боротьби з ожеледицею, який вирішили масштабувати.

Цієї зими в 130 парках та скверах використовуватимуть також бішофіт — природний мінерал із високим вмістом магнію і калію.

"Обидва варіанти є чудовими антиожеледними засобами та дружніми до навколишнього середовища", — зазначив Возний.

Він додав, що гранітну крихту давно використовують в скандинавських країнах, Австрії, Німеччині та США. Серед переваг цього підходу:

  • екологічність: на відміну від технічної солі, гранітна крихта абсолютно не впливає на ґрунт, а отже не порушує водопоглинання;
  • піклування про тварин: сіль може викликати хімічні опіки на лапках;
  • стійкий підхід: частину гранітної крихти можна використати в наступному сезоні.

Бішофіт теж безпечний для навколишнього середовища, а також додатково збагачує ґрунт мінералами. Він швидко розщеплює лід (протягом 15 хвилин при -15°C) та значно економніший за технічну сіль.

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