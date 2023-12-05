"З 13 років за кермом": історія військовослужбовця інженерних військ

До початку повномасштабної війни військовослужбовець Євгеній займався вантажними перевезеннями. У перші місяці вторгнення вивіз свою сім’ю подалі від бойових дій, і повернувшись став на захист країни. Про свою службу розповів кореспондентам Суспільного.

“Як тільки повернувся додому – на другий день і пішов. Спочатку я був в роті контрдиверсійної боротьби. Проводили дії щодо виявлення ворожих ДРГ і такого плану”, - згадує військовослужбовець Євгеній.

Після розформування роти чоловік Євгеній потрапив на службу в інженерні війська.

“Ще зі строкової служби я вивчився на водія автокрана. В інженерній роті так, я працював на крані: виконував бойові завдання як серед міста, так і виїжджали на лінію кордону безпосередньо. Вогневі спорудження монтували, ДОТи. Вигружали, коли приїжджали для бліндажів ліс, дошка. Ми вигружали це, щоб хлопцям не робити це руками, у нас була така техніка, якою швидше і легше”, - пояснює Євгеній.

Військовослужбовець Євгеній. Фото: Суспільне Суми

Інколи, розповідає Євгеній, потрапляв на автокрані під обстріл російських військових, але вдавалося втекти. Траплялися і форс-мажорні обставини

“До кордону було зовсім мало, теж хлопцям приїхала машина з лісом, що для бліндажів. Потрібно було максимально швидко його розгрузити, тому що безпілотники й дрони літають там постійно. Так сталося, що коли почали вигружати, то автокран перевернувся: там зламалася опорна лапа”, - говорить чоловік.

Фото військовослужбовця Євгенія. Фото військовослужбовця Євгенія.

Підняли автокран за допомогою вантажівки: "Натягували, витягували… Було цікаво”.

Складністю при виконанні завдань на автокрані чоловік вважає утримання рівноваги машини на будь-якій місцевості.

“На такій техніці потрібна рівна поверхня, щоб він устойчиво стояв, не було там перекидань, а ситуації, там де ми це робили – були круті схили, підйоми, дерева, посадки. Але робили все можливе, щоб максимально було ефективно, ближче”, - каже військовослужбовець.

Фото: Суспільне Суми

Крім автокрана, Євгеній їздить і на інших військових машинах. Однією з таких є КрАЗ.

“На цій машині, що позаду набагато краще працювати на лінії кордону, тому що вона – самоскид. Ти під’їхав швиденько, ну, тому що люба техніка на кордоні, її легко побачити з дронів і на цій машині ти швиденько приїхав, хлопцям прямо біля окопів, бліндажів висипали і поїхали. Тобто, швиденько можна зробити свою роботу”, - пояснює чоловік.

Нині Євгеній командир відділення.

“Це не звільняє мене від того, що я як працював на крані, як їздив на інших машинах, так і по сьогоднішній день так воно є”, - говорить чоловік.

Фото: Суспільне Суми

Однією з проблем для виконання бойових завдань на машинах Євгеній називає те, що вони нерідко ламаються. За словами військовослужбовця, ремонтувати їх доводиться власним коштом.

“Хотілось би, щоб забезпечували краще. Щоб ті ж самі машини виконували ті бойові завдання, які ставлять нам”, - каже чоловік.

Військовослужбовець Євгеній. Фото: Суспільне Суми

А ще військовослужбовець хоче якнайшвидше обійняти рідних.

“Щоб усі були здорові. В мене є брат, який в полоні майже півтора року, хочеться, щоб він повернувся якнайшвидше. Хочеться, щоб була вся сім’я, з усіма зустрітися і десь поїхати з ними з усіма відпочити”, - розповідає Євгеній.

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