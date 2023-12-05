На яких напрямках воюють тероборонівці з Хмельниччини

Кожен батальйон хмельницької 106 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ нині виконує свої завдання в різних регіонах України. Це і Південний напрямок, зокрема на лівому березі Дніпра, і Сумський напрямок, донедавна був Куп’янський напрямок.

Про напрямки бойових дій, в яких беруть участь тероборонівці з Хмельниччини, Українському радіо Хмельницький розповів начальник служби зв’язків з громадськістю в/ч А 7034, капітан Олександр Севастьянов.

"Всі наші тероборонівці — з мирного життя. Ніхто з них війни не очікував і не хотів. Але, стали на захист країни. Кажуть, дух воїна в крові українців. Можливо. Зараз багато бачимо такого, коли люди цивільні беруть в руки зрою, швидко її опановують, і дуже майстерно воюють", — каже Олександр Севастьянов.

За його словами, так нещодавно, дуже гідно і професійно у боях себе проявили шепетівські хлопці: "Вони били ворога не гірше ніж їх побратими з тих бригад, де служать контрактники, професійні військові. Це був Куп’янський напрямок. Там був наш 88-й окремий батальйон, місце дислокації якого у Шепетівці. Хлопці за допомогою і дронів, і мін, і іншої зброї підбили цілий ряд російських танків".

Олександр Севастьянов розповів, що на сьогодні бійці ТРО з Хмельниччини служать фактично по всій Україні.

"Кожен батальйон нашої 106 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ виконує свої завдання в різних регіонах. Це і Південний напрямок, зокрема і на лівому березі Дніпра. Там теж наші хлопці долучені. Це і Сумський напрямок, донедавна був Куп’янський напрямок, коли там йшли активні бойові дії. Зараз на цьому напрямку наших бійців вже немає, їм дали невеликий відпочинок. Безумовно, в нас є втрати. На жаль в нас немало поранених саме в тих підрозділах, які вели активні бойові дії. Це війна. Без втрат не обходиться", — сказав чоловік.

Авторка: Алла Коломея.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.