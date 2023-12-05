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ДТП з травмованим: на Рівненщині зіткнулися легковик та маршрутка
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ДТП з травмованим: на Рівненщині зіткнулися легковик та маршрутка

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ДТП на Рівненщині, зіткнулися автомобіль та маршрутка
Фото: поліція в Рівненській області

На Рівненщині зранку 5 грудня зіткнулися легковик та маршрутка. В ДТП травмувався водій автівки. Його госпіталізували.

Про це повідомила пресофіцерка поліції області Юлія Дуднік.

ДТП сталося поблизу села Ясининичі Рівненського району. Повідомлення у поліції отримали приблизно о 07:30.

На місці події встановили, що 43-річний водій автомобіля Skoda Octavia, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із маршруткою сполученням Рівне — Заріцьк під керуванням 53-річного жителя села Шпаків.

"Внаслідок автопригоди постраждав водій легковика, його із травмами різного ступеня госпіталізували. В маршрутці знаходився один пасажир: ні він, ні водій не постраждали. Обидва керманичі за результатами огляду на стан сп’яніння були тверезі", — зазначила Юлія Дуднік.

У поліції розслідують порушення ПДР. Санкція статті передбачає:

  • штраф від 51 тисячі до 85 тисяч гривень;
  • виправні роботи на строк до двох років;
  • арешт на строк до шести місяців;
  • обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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