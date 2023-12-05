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Незаконна вирубка лісу на Рівненщині: скільки фактів зареєстрували за 2023 рік
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Незаконна вирубка лісу на Рівненщині: скільки фактів зареєстрували за 2023 рік

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Вирубка лісу на Рівненщині
Фото: Рівненська обласна прокуратура

На Рівненщині за 2023 рік зареєстрували понад 270 проваджень за фактами незаконної вирубки лісу та скерували до суду 45 таких справ.

Такі дані оприлюднила пресслужба Рівненської обласної прокуратури 5 грудня.

За минулий тиждень за фактами незаконних порубок лісу або перевезення незаконного зрубаних дерев відкрили 26 кримінальних проваджень.

"Протиправну діяльність правоохоронці виявляли та припиняли у всіх районах області, але найбільше порушень зареєстровано на Сарненщині. В межах досудового розслідування цих кримінальних проваджень виявили, вилучили та наклали арешт на 93 метри кубічних та більше 20 колод деревини різних порід, а також на два транспортні засоби, гужову підводу та інше знаряддя вчинення злочинів, якими користувалися "чорні лісоруби", — зазначила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.

Також вона повідомила, що з початку 2023 року зареєстрували 276 кримінальних проваджень за фактами незаконної вирубки лісу та скерували до суду 45 таких справ. Конфіскували та передали в дохід держави понад 80 метрів кубічних та 130 колод деревини різних порід.

Як хочуть владнати проблему незаконної вирубки лісу

Лісівники Рівненщини хочуть приєднати майже десять тисяч гектарів лісу до Державного лісового фонду. Це стосується лісів, які переважно знаходяться на території Володимирецької громади і не належать до Рафалівського лісництва, там росте здебільшого самосів. Наразі ці території — без належної охорони.

Речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська розповіла у коментарі Суспільному, що після приєднання лісів до держфонду у лісівників з'являться повноваження для їхньої охорони та відновлення, однак це залежить від рішення громади.

Яка відповідальність

Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу карається штрафом від 17 тисяч до 25 500 гривень арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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